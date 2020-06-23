Туреччина страхуватиме туристів від COVID-19

Туреччина пропонуватиме туристам оформити страхування з покриттям випадків, пов'язаних із виявленням у мандрівників COVID-19.

Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Покриття буде залежати від обраного пакету. Пакет на 7 днів вартістю 15 євро – покриття 3 тисячі євро, 19 євро – 5 тисяч євро, 23 євро – 7 тисяч євро", – пояснив міністр.

За його словами, нова система страхування стартує з 1 липня. Такий страховий поліс можна буде купити онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

Як повідомлялося, іноземні туристи після прибуття до Туреччини мають проходити контроль стану здоров’я і тестування на коронавірус, якщо температура тіла вища за 37,8° і є бодай один із симптомів захворювання на СOVID-19. У разі інфікування коронавірусом у Туреччині іноземних гостей лікуватимуть безкоштовно.