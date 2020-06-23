Кіпр безкоштовно лікуватиме туристів від COVID-19

Уряд Кіпру покриє витрати туристів на проживання, харчування та лікування, якщо під час подорожі до країни вони інфікуються COVID-19.

Про це йдеться у документації міністерства туризму Кіпру, пише Xinhua.

“Подорожувальнику разом із турагентством чи авіакомпанією доведеться понести витрати лише за дорогу до аеропорту та переліт”, - йдеться у документі “COVID-19 протокол напрямку Кіпр”.

Зазначається, що для туристів, які отримають позитивний тест на COVID-19, буде підготовлено 100 лікарняних ліжок. У випадку потреби їх кількість може бути швидко збільшена.

“Якщо у подорожувальника виявляться критичні симптоми, додаткові 112 ліжок у реанімаціях можна буде використати для їх лікування, як і 200 завжди доступних апаратів штучної вентиляції легенів”, - пише Xinhua.

Окрім цього у готелях по всьому острову передбачено 500 кімнат для людей, які перебували у близькому контакті із хворими. Їх кількість теж можна швидко збільшити.

Документ було оприлюднено на тлі прибуття малої кількості туристів, однак очікується, що в середині липня відвідувачів стане значно більше.

“Наразі аеропорти Кіпру приймають 70-100 рейсів щотижня. На борту перебувають переважно кіпріоти, які повертаються додому, люди, які подорожують із робочою метою, та незначна кількість туристів. Утім, влада стверджує, що до середини липня кількість рейсів збільшиться до близько 500”, - йдеться у матеріалі.