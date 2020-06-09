Кіпр відкриває аеропорти, ресторани та кінотеатри після карантину

На Кіпрі сьогодні поновили роботу міжнародні аеропорти Ларнаки і Пафосу, що були закриті 21 березня через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Cyprus News Agency.

«Аеропорти Ларнаки і Пафосу відкриваються сьогодні, 9 червня, під час третьої фази з послаблення заходів, які були запроваджені у відповідь на пандемію коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Cyprus Mail, також відсьогодні відкриваються порти, ресторани, кінотеатри й театри на відкритому повітрі. З 13 червня також запрацюють казино.

Водночас, до 24 червня продовжиться заборона на зібрання понад 10 осіб в одному місці.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі коронавірус виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.

Фото: CNA