На Кіпрі за добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19
Про це повідомляє Ekathimerini.
"Кіпрське міністерство охорони здоров'я у четвер відзначило перший в країні, з моменту початку пандемії, день без нових випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ Кіпру заявили, що налаштовані оптимістично, однак нагадують, що громадянам варто продовжувати дотримуватися заходів безпеки — зберігати дистанцію, піклуватися про гігієну та носити маски.
"Ми дуже задоволені результатами наших зусиль та маємо право бути оптимістами", - заявили у МОЗ Кіпру.
Нагадаємо: Кіпр знову прийматиме туристів у червні – спочатку з 19 країн з результатами тестів на коронавірус. Цю умову скасують 20 червня для 13 країн, включно з Німеччиною, Фінляндією, Ізраїлем, Грецією та Норвегією.
Згодом, за словами урядовців, список країн, з яких прийматимуть туристів на Кіпрі, розширюватиметься – відповідно до епідеміологічної ситуації в них.