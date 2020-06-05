На Кіпрі за добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19

На Кіпрі вперше упродовж пандемії коронавірусу не зареєстрували жодного нового випадку захворювання упродовж доби.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Кіпрське міністерство охорони здоров'я у четвер відзначило перший в країні, з моменту початку пандемії, день без нових випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ Кіпру заявили, що налаштовані оптимістично, однак нагадують, що громадянам варто продовжувати дотримуватися заходів безпеки — зберігати дистанцію, піклуватися про гігієну та носити маски.

"Ми дуже задоволені результатами наших зусиль та маємо право бути оптимістами", - заявили у МОЗ Кіпру.

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Нагадаємо: Кіпр знову прийматиме туристів у червні – спочатку з 19 країн з результатами тестів на коронавірус. Цю умову скасують 20 червня для 13 країн, включно з Німеччиною, Фінляндією, Ізраїлем, Грецією та Норвегією.

Згодом, за словами урядовців, список країн, з яких прийматимуть туристів на Кіпрі, розширюватиметься – відповідно до епідеміологічної ситуації в них.