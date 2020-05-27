Кіпр відшкодує витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Кіпр зобов'язується покрити всі витрати для туристів, якщо вони отримають позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в цій острівній державі на сході Середземного моря.

Про це йдеться в 5-сторінковому урядовому листі, який є у розпорядженні агентства Associated Press. Відповідну інформацію було розіслано іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У листі викладено строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які уряд ухвалює, щоб заохотити іноземних гостей відвідати залежну від туризму країну.

Так, уряд Кіпру заявляє, що покриє проживання, харчування та ліки для пацієнтів з COVID-19 і їхніх сімей. Пацієнти матимуть сплатити лише за таксі до аеропорту і повернення додому.

Лікарня на 100 ліжок обслуговуватиме винятково іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Для пацієнтів у критичному стані зарезервують близько 112 відділень інтенсивної терапії. Для членів сімей пацієнтів та контактних осіб буде зарезервовано "карантинний готель" на 500 номерів.

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Туризм становить 13% економіки Кіпру. Цьогоріч країна очікує втратити до 70% від 2,6 млрд євро доходів від туризму.

Кіпр має один із найнижчих показників зараження коронавірусом на душу населення в Європі після тестування понад 10% населення.

Нагадаємо, Кіпр знову прийматиме туристів у червні – спочатку з 19 країн з результатами тестів на коронавірус. Цю умову скасують 20 червня для 13 країн, включно з Німеччиною, Фінляндією, Ізраїлем, Грецією та Норвегією. Згодом, за словами урядовців, список країн, з яких прийматимуть туристів на Кіпрі, розширюватиметься – відповідно до епідеміологічної ситуації в них.

Фото: сyprus-mail.com