Кіпр відшкодує витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Кіпр відшкодує витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Укрінформ
Кіпр зобов'язується покрити всі витрати для туристів, якщо вони отримають позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в цій острівній державі на сході Середземного моря.

Про це йдеться в 5-сторінковому урядовому листі, який є у розпорядженні агентства Associated Press. Відповідну інформацію було розіслано іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У листі викладено строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які уряд ухвалює, щоб заохотити іноземних гостей відвідати залежну від туризму країну.

Так, уряд Кіпру заявляє, що покриє проживання, харчування та ліки для пацієнтів з COVID-19 і їхніх сімей. Пацієнти матимуть сплатити лише за таксі до аеропорту і повернення додому.

Лікарня на 100 ліжок обслуговуватиме винятково іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Для пацієнтів у критичному стані зарезервують близько 112 відділень інтенсивної терапії. Для членів сімей пацієнтів та контактних осіб буде зарезервовано "карантинний готель" на 500 номерів.

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Туризм становить 13% економіки Кіпру. Цьогоріч країна очікує втратити до 70% від 2,6 млрд євро доходів від туризму.

Кіпр має один із найнижчих показників зараження коронавірусом на душу населення в Європі після тестування понад 10% населення.

Нагадаємо, Кіпр знову прийматиме туристів у червні – спочатку з 19 країн з результатами тестів на коронавірус. Цю умову скасують 20 червня для 13 країн, включно з Німеччиною, Фінляндією, Ізраїлем, Грецією та Норвегією. Згодом, за словами урядовців, список країн, з яких прийматимуть туристів на Кіпрі, розширюватиметься – відповідно до епідеміологічної ситуації в них.

Фото: сyprus-mail.com

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