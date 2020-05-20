Кіпр чекає на туристів з 15 червня

Курорти Кіпру готові відкритися для відпочивальників з 15 червня – щойно ухвалять протоколи з нормами щодо надання туристичних послуг на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомив глава комітету з енергетики, торгівлі, промисловості й туризму Палати представників Республіки Кіпр Андреас Кіпріану, пише Cyprus Mail.

«Ми (Кіпр – ред.) будемо готові відкрити свої двері 15 червня. Однак все залежатиме від рішень Ради міністрів, рекомендацій епідеміологів і постанов міністерств охорони здоров'я та транспорту», – зазначив Кіпріану.

На підставі інформації, отриманої під час телеконференції з заступником міністра туризму Саввасом Пердіосом, Кіпріану повідомив, що уряд розраховує цьогоріч на відновлення 30% від показників торішнього туристичного потоку на острів і доходів від галузі. Тут очікують приїзду щонайменше мільйона туристів і виручку розміром 800 млн євро.

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Крім того, за його словами, міністерство закордонних справ продовжує докладати зусиль щодо просування Кіпру як безпечного напрямку в контексті поширення коронавірусу.

«Згідно з офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Кіпр – найбезпечніша країна в районі Середземномор'я й п'ята найбезпечніша країна у світі», – зазначив Кіпріану.

Як повідомлялося, влада Кіпру 4 травня почала перший етап послаблення обмежень, запроваджених у березні з метою сповільнення поширення COVID-19. Аеропорти Кіпру, ймовірно, відновлять роботу 9 червня – на третьому етапі послаблення обмежень. У цей же час відкриються й готелі.