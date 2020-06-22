Південнокорейський острів вимагатиме компенсації від туриста з COVID-19

Влада Чеджу, найбільшого острова Південної Кореї, подасть позов до суду проти туриста, який мандрував островом із симптомами коронавірусу.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на губернатора Вона Хі-рьонга.

"Влада Чеджу заявила, що подасть до суду позов щодо компенсації проти туриста, який у червні відвідав острів попри симптоми COVID-19", – йдеться у повідомленні.

За словами Хі-рьонга, внаслідок візиту туриста із Сеула 21 туристичний заклад на острові зазнав фінансових збитків.

Порушник був на острові Чеджу з 15 до 18 червня. Під час візиту він відвідав 10 пам’яток і ресторанів. Загалом спілкувався з 57 людьми, які згодом були поміщені на обов’язкову самоізоляцію.

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У туриста з’явилися симптоми COVID-19 вже на другий день візиту, проте він продовжив відпочинок на острові. Пізніше турист здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, з них 470 703 летальних та 4 838 359 одужань.