Південна Корея підтвердила другу хвилю коронавірусу

Медики Південної Кореї вважають, що країна переживає другу хвилю коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Представники органів охорони здоров'я Південної Кореї вважають, що країна переживає другу хвилю коронавірусу, попри те, що реєструє відносно невелику кількість (нових випадків - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Глава Корейського центру контролю захворювань (KCDC) Чон Юн Кьон сказав, що перша хвиля тривала до квітня, а з травня кількість нових випадків зросла, включно зі спалахом інфекцій у нічних клубах Сеула.

Між цими періодами щодня підтверджені випадки коронавірусу, зареєстровані протягом трьох днів поспіль, знизилися з майже тисячі інфекцій до нуля.

У понеділок місцева влада повідомила, що за останні 24 години було зареєстровано 17 нових випадків зараження з різних кластерів у великих офісах і на складах країни. Ці випадки привели чиновників охорони здоров'я до висновку, що країна перебуває у процесі другої хвилі коронавірусу.

Як зазначає видання, досі у KCDC говорили, що перша хвиля коронавірусної інфекції у Південній Кореї ніколи не закінчувалася.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Південній Кореї зареєстрували 12 438 випадків коронавірусу, з них 280 виявилися летальними, 10 881 особа одужала.