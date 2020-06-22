Наслідки пандемії коронавірусу відчуватимуться ще десятиліття - ВООЗ

Пандемія хвороби COVID-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус, повідомляє The Economic Times.

"Пандемія нового коронавірусу все ще набирає обертів, її наслідки будуть відчуватися протягом кількох десятиліть", - наголосив він.

Гебреісус зазначиив, що пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я.

Читайте також: ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу

"Це ще й економічна криза та соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза", - додав Гебреісус.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.