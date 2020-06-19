У столиці презентували історичний маршрут "Золота пектораль Києва"

У столиці представили "Золоту пектораль Києва" – історичний маршрут, який зацікавить не тільки іноземців, а й жителів міста.

Про це на брифінгу заявила авторка проєкту, голова творчої ради Печерського району Галина Верещинська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийшла до мене ідея, що треба накреслити таке коло, як у Гоголя, щоб ніякі чорти (забудовники – ред.) вже не лізли на цю святу землю. Пагорби Києва – це надбання наших поколінь, які ідуть ще з давнини", – сказала Верещинська.

За її словами, у межах проєкту маршрут розділений на два кола. І якщо внутрішнє гарно вписується у піший маршрут, то зовнішнє – у велосипедний. Тим, хто захоче його подолати, точно буде на що подивитися і точно є чим пишатися, запевнила авторка.

Як зазначив історик, політолог, кандидат історичних наук, керівник проєкту "Пам'ять нації" Олександр Алфьоров, проєкт "Золота пектораль Києва" – це асоціація з давнім корінням України, яке намагалися знищити.

"Цей маршрут достатньо показовий, тому що Київ на сьогодні може похвалитися новими висотками, може похвалитися чужими каштанами та іншим назвами, … і за всім цим губиться обличчя Києва. Якщо увагу звернути на пектораль, то вона об'єднує величезні історичні простори, пов'язані із нашою державністю. Тисячу років вкладені в один маршрут. І що найцікавіше, коли людина проходить цим маршрутом, то занурюється в історію нашої держави", – сказав Алфьоров.

За словами доктора мистецтвознавства, професорки, культурологині, історика Ради Михайлової, у межах цього проєкту Київ постає в усіх своїх іпостасях, тому що це дійсно місто, яке є не тільки найбільшим в Україні, а й одним із найбільших у Європі.

"Історія цього міста також одна із найдавніших", – додала вона.

На переконання Михайлової, люди, які пройдуть цей маршрут, гарантовано відчують себе частинкою цієї великої історії.