У столиці презентували історичний маршрут "Золота пектораль Києва"
Про це на брифінгу заявила авторка проєкту, голова творчої ради Печерського району Галина Верещинська, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Прийшла до мене ідея, що треба накреслити таке коло, як у Гоголя, щоб ніякі чорти (забудовники – ред.) вже не лізли на цю святу землю. Пагорби Києва – це надбання наших поколінь, які ідуть ще з давнини", – сказала Верещинська.
За її словами, у межах проєкту маршрут розділений на два кола. І якщо внутрішнє гарно вписується у піший маршрут, то зовнішнє – у велосипедний. Тим, хто захоче його подолати, точно буде на що подивитися і точно є чим пишатися, запевнила авторка.
Як зазначив історик, політолог, кандидат історичних наук, керівник проєкту "Пам'ять нації" Олександр Алфьоров, проєкт "Золота пектораль Києва" – це асоціація з давнім корінням України, яке намагалися знищити.
"Цей маршрут достатньо показовий, тому що Київ на сьогодні може похвалитися новими висотками, може похвалитися чужими каштанами та іншим назвами, … і за всім цим губиться обличчя Києва. Якщо увагу звернути на пектораль, то вона об'єднує величезні історичні простори, пов'язані із нашою державністю. Тисячу років вкладені в один маршрут. І що найцікавіше, коли людина проходить цим маршрутом, то занурюється в історію нашої держави", – сказав Алфьоров.
За словами доктора мистецтвознавства, професорки, культурологині, історика Ради Михайлової, у межах цього проєкту Київ постає в усіх своїх іпостасях, тому що це дійсно місто, яке є не тільки найбільшим в Україні, а й одним із найбільших у Європі.
"Історія цього міста також одна із найдавніших", – додала вона.
На переконання Михайлової, люди, які пройдуть цей маршрут, гарантовано відчують себе частинкою цієї великої історії.