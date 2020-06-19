Мандрувати Україною можна цікаво та недорого – Ткаченко

Мандрувати Україною за умови дотримання правил карантину можна цікаво та недорого.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Очевидно, найближчим часом ми складемо мапу, де будуть поради, де можна зупинитися недорого, яким чином доїхати найкраще, у короткий спосіб, щоби це літо також було використане для відпочинку», - сказав Ткаченко.

За його словами, люди можуть узяти участь у проєкту Державне агентство розвитку туризму України "Мандруй Україною» і вони за бажанням також матимуть можливість допомогти прокласти цікаві маршрути.

Наприклад, нагадав, міністр на Херсонщині є цікаві туристичні маршрути, які можна прокласти самостійно.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму України дало старт

проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати

серед співвітчизників внутрішній туризм.