Економіка України не витримає другого жорсткого карантину - Ткаченко

Українцям варто більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції, оскільки переведення карантину у жорсткіший режим знову економіка України не витримає.

На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Економіка України другого карантину не перенесе. Ми втрачаємо кошти не тільки в креативних індустріях, у туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба із себе і відповідальність має бути», - сказав Ткаченко.

Він здивований ставленням людей до елементарних правил безпеки: відсутність захисних масок у громадських місцях, дотримання соціальної дистанції. «Коли я бачу відсутність масок у Верховній Раді, коли я бачу стрибаючих людей на танцювальних майданчиках, ми так можемо дострибатися до оголошення другого карантину», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.