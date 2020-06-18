Рахункова палата пояснила, чому не виконана дохідна частина бюджету-2019

Низька якість планування макроекономічного прогнозу на 2019 рік призвела до недонадходжень запланованих доходів до державного бюджету.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи аналіз виконання Державного бюджету за 2019 рік у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд не забезпечив виконання Державного бюджету за 2019 рік, і це за умови зменшення у четвертому кварталі його доходів і видатків більш ніж на 20 млрд грн. Уряду необхідно поліпшувати якість прогнозу основних макропоказників, які розраховуються при затвердженні бюджету. За оцінкою Рахункової палати низька якість прогнозу призвела до недонадходжень запланованих доходів", - сказав Пацкан.

Він також нагадав, що у 2019 році бюджет виконувався в умовах рецесії промисловості, а з третього кварталу 2019 року почалось уповільнення зростання реального ВВП. У 2020 році, за словами голови Рахункової палати, ще до поширення коронавірусу ці негативні тенденції тільки поглибилися.

Надходженню коштів у держбюджет завадили також несприятливий інвестиційний клімат в країні та невиконання планів з приватизації.

«Несприятливий інвестиційний клімат в країні завадив залученню прямих іноземних інвестицій в запланованих обсягах: у 2019 році їх надійшло 2,4 млрд доларів. Не вдалось залучити інвесторів і до придбання державної власності, в результаті до бюджету не надійшло жодної гривні від великої приватизації. Загалом бюджет недоотримав 16 млрд грн", - підсумував Пацкан.

Він також наголосив, що торік зростання економіки стримувалось обмеженим кредитуванням. Залишки наданих в економіку кредитів у 2019 році зменшились на 101 млрд грн або на 9%.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня, проаналізувавши звітність за січень-квітень, Рахункова палата заявила, що у квітні майже половину доходів загального фонду держбюджету отримано від Національного банку, який перерахував увесь обсяг коштів за рік, що свідчить про значні ризики невиконання в поточному році державного бюджету, насамперед в частині надходжень.

Також повідомлялося, що у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшився на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн, доходи скоротилися на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн, видатки збільшилися на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн.