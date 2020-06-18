Депутати підтримали звіт про виконання держбюджету-2019

Верховна Рада 18 червня ухвалила Постанову про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" (№3269-д).

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до звіту, у 2019 році фактичні макропоказники економічного і соціального розвитку України дещо відрізнялися від раніше спрогнозованих, що були враховані при затвердженні державного бюджету на 2019 рік.

Так, номінальний ВВП за звітний період становив 3974,6 млрд гривень, і відбулося його реальне зростання на 3,2% при прогнозі 3946,9 млрд гривень і 3% відповідно. При цьому інфляція склала 4,1% при прогнозі 7,4%, індекс цін виробників – відповідно 92,6% при прогнозі 110,1%. Середньомісячна заробітна плата реально зросла на 9,8% порівняно з 2018 роком при її прогнозному зростанні на 6,9%. Крім того, при прогнозованому зростанні експорту товарів і послуг на 8,3% та імпорту товарів і послуг на 9,1% фактично відбулося їх збільшення відповідно на 7,2% та 7,5%. Відхилення фактичних макропоказників від відповідних прогнозних показників свідчить про недоліки їх прогнозування, що, у свою чергу, негативно впливає на якість бюджетного планування.

Доходи державного бюджету за 2019 рік становили 998,3 млрд гривень, або 99,1% затверджених зі змінами показників, та збільшилися порівняно з 2018 роком на 70,2 млрд гривень.

У 2019 році існували кілька чинників, які не дозволяли виконувати планові показники по доходах. Ключовими були зміцнення гривні, внаслідок чого зменшилися митні надходження, повільніше зростання імпорту (зокрема, через зниження цін на природний газ та нафтопродукти), падіння виробництва тютюнових виробів, нижчі обсяги видобування природного газу.

У 2019 році фінансування видатків державного бюджету здійснювалося відповідно до затверджених законом про бюджет показників. Було забезпечено фінансування всіх необхідних захищених статей видатків, видатків на національну безпеку і оборону, на обслуговування державного боргу, а також низки інших видатків, які сприяли розвитку економіки та добробуту громадян.

Касові видатки Державного бюджету України за 2019 рік проведені в обсязі 1075,1 млрд грн, що відповідає 98,4% річного показника, затвердженого Верховною Радою України зі змінами.

За підсумками виконання державного бюджету за 2019 рік дефіцит становив майже 81 млрд гривень, або, за попередніми даними, 2% валового внутрішнього продукту, що на 10,1 млрд гривень менше затвердженого граничного обсягу. Такий показник дефіциту за номінальним обсягом є найбільшим за всі роки. При цьому дефіцит загального фонду державного бюджету становив 68,8 млрд гривень, або на 0,8 млрд гривень менше затвердженого граничного обсягу.

Нижчий показник дефіциту порівняно з його граничним обсягом зумовлений, насамперед, проведенням видатків. Від приватизації державного майна у 2019 році надійшло лише 549,5 млн гривень, або 3,2% затвердженого показника (17,1 млрд гривень). Зазначені кошти надійшли лише від приватизації об’єктів малої приватизації.