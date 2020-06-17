Мінфін залучив до бюджету 1,9 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 1,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 червня 2020 року, до державного бюджету залучено 1 959 591 864,40 грн", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що на аукціонах було запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 3 і 6 місяців та 2 і 3 роки.

Ставки за короткостроковим інструментам досягли рекордно низького рівня з початку 2020 року. Середньозважені ставки дохідності за 3-місячними і 6-місячними паперами знижено на 150 базисних пунктів та склали 7,5% та 8% відповідно.

До державного бюджету було залучено 532 млн грн за 3-місячними ОВДП та 483 млн грн за 6-місячними ОВДП.

Разом з тим, спостерігається повернення попиту на довгострокові інструменти. Від розміщення дворічних державних облігацій до державного бюджету залучено 729 млн грн, а трирічних – 216 млн грн.

Середньозважена ставка дохідності за цими інструментами склала 10,57% та 10,76% відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 червня 2020 року залучило до державного бюджету понад 17,8 млрд грн.