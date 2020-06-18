У зоні відчуження туристів пускатимуть на ще два маршрути

У Чорнобильській зоні відчуження для туристів в умовах адаптивного карантину доступні вже три маршрути, а також збільшено дозволену кількість днів перебування.

Про це повідомляє ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ" на сторінці в Facebook.

"Після того, як зона відчуження була знову відкрита для відвідування, на період дії адаптивного карантину відвідувачі могли перебувати на її території тільки один день. Цей тимчасовий захід скасовано. На разі перебування у Чорнобильській зоні з ознайомчою метою збільшується до 5 діб, як це було раніше", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ЦОТІЗ УЗВ підкреслили, що зараз уже діють три маршрути територією Чорнобильської зони:

КПП "Дитятки", село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт "Чорнобиль-2", село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС;

КПП "Дитятки" – місто Чорнобиль – село Красне (маршрут №9);

КПП "Дитятки" – місто Чорнобиль – село Опачичі – село Купувате (маршрут №13).

Як повідомляв Укрінформ, в умовах адаптивного карантину після відкриття зони відчуження для туристів з 1 червня діяв лише один маршрут – перший із зазначених вище.

Фахівці Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ зауважили, що два маршрути, відвідування яких на разі додатково дозволили, були закриті у зв'язку з пожежами, що відбулися у квітні-травні. Але після усіх регламентованих перевірок маршрути визнали безпечними для відвідування й відкрили.

Читайте також: Чорнобильський заповідник хоче показати туристам побут поліщуків

Варто зазначити, що найцікавіший об’єкт на маршрутi №9 – дерев’яний храм Архістратига Михаїла, збудований 1800 року. Храм можна побачити в покинутому селі Красне. У наш час тут проводять службу раз на рік, в поминальні дні, коли в Красне приїжджають колишні жителі.

Маршрут №13 пролягає через села, в яких живуть самопоселенці. З кожним роком їх кількість зменшується. Так, наприклад, в Опачичі залишилася одна літня жінка, а в Купувате постійно проживає близько 15 осіб.

Також у ЦОТІЗ УЗВ нагадали туристам, що відтепер на екскурсії допускають групи в складі 50 осіб, замість 10.