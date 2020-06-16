Столиця Канади недорахується понад $1 мільярд від туристів

Через зниження кількості відвідувачів, викликане пандемією COVID-19, туристичний сектор Оттави недоотримає 1,4 млрд канадських доларів (близько 1 млрд доларів США).

Як пише CBC News, про це свідчить аналіз організації "Ottawa Tourism", що займається пропагуванням туризму у столичному регіоні.

"Складно буде відновити галузь, яка працевлаштовує 43 тис. жителів та щорічно приносить 2,2 млрд доларів. Аналітики "Ottawa Tourism" вказують, що туристичний сектор міста може втратити цьогоріч дві третини з них, тобто 1,4 млрд доларів, враховуючи скасування фестивалів, зустрічей та інших подій", – йдеться у повідомленні.

CBC додає, що Ottawa Tourism уважно стежить за трендами відновлення туризму. "Керівник організації передбачає, що "місцеві" подорожі та короткі денні поїздки відновляться першими, після чого повернуться автомобільні подорожі регіоном та провінцією, оскільки люди комфортніше почуваються зараз у власних автомобілях", - пише CBC News.

Водночас зазначається, що, з огляду на особливості та "необов’язковість" туризму, цей сектор, вірогідно, відновиться чи не останнім серед інших галузей економіки.

Раніше влада Оттави оголосила про скасування усіх літніх фестивалів, зокрема й українського, що відбувався у столиці країни п’ять років поспіль.