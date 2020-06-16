Греція відкрила кордони для туристів без обов’язкового тесту на COVID-19

Уряд Греції у понеділок, 15 червня, відновив роботу аеропортів в Афінах та Салоніках, відкривши країну для іноземців з метою відновити туристичну галузь після тримісячного карантину.

Про це повідомляє Greek Reporter.

"Греція офіційно відкрилася для туристів з понеділка, прибуття перших міжнародних рейсів очікується в Афінах та місті Салоніки на півночі, де пасажири не будуть проходити обов'язкове тестування на коронавірус після прибуття", - йдеться у повідомленні.

Однак туристи з країн із високим рівнем інфікування можуть зазнати вибіркової перевірки на коронавірусну хворобу в Греції.

Прямі міжнародні рейси до регіональних летовищ країни, зокрема розташованих на грецьких островах, розпочнуться пізніше — з 1 липня.

Раніше всі приїжджі до Греції підлягали обов'язковому тестуванню на коронавірусну хворобу.

У суботу, 13 червня, голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс під час поїздки на популярний серед відпочивальників острів Санторіні заявив, що безпека туристів цього року є найважливішим пріоритетом.

"Греція готова вітати туристів цього літа, поставивши їх безпеку та здоров'я пріоритетом номер один", - сказав Міцотакіс.

Читайте також: Іспанія на два тижні раніше відкриє кордон із сусідами

Як повідомлялося, станом на ніч 16 червня у світі зафіксовано 8 099 765 випадків коронавірусу, зокрема 438 340 осіб померли та 4 185 449 одужали.