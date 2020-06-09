У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19

У Греції почали фіксувати зростання кількості заражених коронавірусом: із четверга по понеділок виявили 97 випадків.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Грецькі медики заявили, що з четверга в країні було виявлено 97 нових випадків зараження коронавірусом, із яких 52 – за останню добу. Це найбільший денний стрибок захворюваності в Греції з 23 квітня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 із цих 97 випадків стосуються саме осіб, що прибули з-за кордону.

Наразі загальне число підтверджених випадків COVID-19 у Греції становить 3049. А число смертей з урахуванням двох нещодавніх нових летальних випадків досягло 182.

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Такі обставини спонукали владу Греції знову почати щодня повідомляти про кількість заражень. Це припинили робити, коли число щоденних заражень опустилося менше 5.

Варто нагадати також, що з 15 червня Греція планує відновити туристичний сезон: до цієї середземноморської країни зможуть в’їхати громадяни 29 інших держав, де епідеміологічна ситуація є позитивною.

За даними Worldometers, станом на ранок 9 червня у світі з початку епідемії COVID-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали.