Італія образилася на Австрію і Грецію через небажання відкрити кордони

Італійський прем’єр-міністр Джузеппе Конте розкритикував і назвав «дискримінаційними та неприйнятними» рішення Австрії та Греції про збереження своїх кордонів закритими для Італії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Конте під час пресконференції.

«Деякі країни вважають за доцільне вжити заходів проти країн, які наразі мають вищий ступінь зараження», - сказав Конте, додавши, що «в Австрії або Греції немає підстав для прийняття дискримінаційних заходів проти Італії».

Як повідомлялося, Італія з 3 червня відкрила свої кордони для туристів із країни ЄС, проте, більшість її сусідів виключають Італію з двосторонніх угод про свободу пересування. Зокрема – Франція, Швейцарія, Австрія, Словенія, Хорватія та Греція.

Італія в березні цього року була тривалий час разом з Іспанією країною із найбільшою кількістю хворих на COVID-19 в Європі.

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Наразі епідеміологічна ситуація в Італії кардинально покращилася.

Загалом станом на 4 червня загальна кількість випадків зараження коронавірусом цій країні з початку пандемії складає 233 836, включаючи 33 601 смерть та 160 938 одужань. Число ж активних наразі випадків хвороби - 39 297.