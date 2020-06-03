Італія відкривається для європейських туристів

Італія відсьогодні відкриває кордони для мандрівників із більшості європейських країн – вони зможуть в'їжджати до країни без дотримання двотижневого карантину.

Про це повідомляє CNA.

«Італія відкриває кордони для мандрівників з Європи в середу (3 червня) – за три місяці після того, як країна перейшла в режим обмеження через COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Дозвіл на в'їзд поки надали лише громадянам країн-членів ЄС.

Міжнародні рейси здійснюватимуться в аеропортах Мілана, Рима та Неаполя.

Водночас, як інформує ANSA, уряд Італії знімає обмеження на міжрегіональні поїздки (впродовж майже трьох місяців поїздки країною дозволялися лише в нагальних випадках).

Швейцарія попередила своїх громадян, що якщо вони поїдуть до Італії, після повернення назад їм необхідно буде вжити необхідних «заходів з охорони здоров’я». Країна відкриє свої кордони з Німеччиною, Францією й Австрією 15 червня, проте не з Італією.

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Австрія також скасує обмеження в середині червня щодо Німеччини, Швейцарії, Чехії, Словаччини та Угорщини, але не Італії, яку ще вважають «гарячою точкою».

Інші країни, як-от Бельгія та Велика Британія, все ще не рекомендують або забороняють усі несуттєві поїздки за кордон.

Натомість італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо попередив інші країни не ставитися до Італії «як до прокаженої». Він переконував, що країна безпечна для туристів.

Як відомо, в Італії один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 – померло понад 33,5 тис. людей, але кількість нових випадків коронавірусної хвороби впродовж останніх днів значно зменшилася.

За даними Worldometer, станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 452 390 випадків коронавірусу, з них 382 479 летальних, одужало 3 066 696 осіб.