ЄС створив сайт для планування подорожей Європою в умовах обмежувальних заходів

В ЄС почала діяти інтернет-платформа "Re-open EU", яка містить практичну інформацію щодо організації подорожей у межах Євросоюзу в умовах обмежувальних заходів, пов’язаних із боротьбою проти пандемії СОVID-19.

Про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Соня Господінова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Re-open EU" – платформа, яка має підтримати безпечне поновлення подорожей та туристичних поїздок у Європейському Союзі. Вона надає інформацію в режимі реального часу, що дасть змогу людям, які планують поїздки, ухвалювати відповідальні рішення, як ставитися до ймовірних ризиків у зв’язку з коронавірусом та планувати подорожі під час відпусток цього літа й на подальший період", – сказала речниця ЄК.

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За її словами, Re-open EU містить практичну інформацію, яку надає Єврокомісії кожна з країн-членів. Це, зокрема, дані про чинні обмеження на подорожі, про заходи перестороги у сфері здоров’я та безпеки, включно з правилами щодо дистанціювання, порядку обов’язкового носіння захисних масок, а також інша корисна інформація на рівні регуляторних правил ЄС та національного законодавства.

Платформа доступна всіма мовами країн Євросоюзу.