На Херсонщину прибувають туристи – усіх закликають дотримуватися карантинних вимог

На Херсонщину нині прибувають відпочивальники з різних регіонів країни, а також з Білорусі, тому власникам закладів відпочинку, крамниць, ринків та фермерам слід особливо ретельно стежити за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

Про це написав начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації-директор КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров'я» Юрій Ромаскевич у Faceboоk.

«За останні декілька діб у Херсонську область заїхали понад 10 тисяч людей, здебільшого це люди, які прибувають на відпочинок, незначна частка – сезонні працівники! За моєю оцінкою, серед них від 5 до 25-30 інфікованих на COVID-19. Особливо непокоїть кількість відпочивальників з Білорусі», – написав Ромаскевич.

Він зазначив, що впродовж останніх місяців зусиллями влади, медиків, поліції, працівників ДСНС та інших відомств в області вдалося створити достатньо комфортну епідеміологічну обстановку.

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У цьому зв'язку посадовець нагадав про необхідність мити руки, носити захисні засоби, використовувати дезінфекційні засоби та дотримуватися соціального дистанціювання.

Ромаскевич також звернувся до власників готелів і баз відпочинку, крамниць, ринків, фермерів, керівників місцевого самоврядування з проханням забезпечити дотримання санітарно-епідеміологічних вимог у зоні своєї відповідальності.

Наразі в області 183 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Побороли хворобу 174 людини, 6 – інфіковані на COVID-19. Троє людей померли.