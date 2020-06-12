Водні пасажирські перевезення на Півдні поновлять не за всіма маршрутами

Новий сезон пасажирських перевезень водним транспортом на півдні України стартує наступної п’ятниці, 19 червня. Однак повернуться не всі маршрути.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нібулон".

"Цього року скористатися високошвидкісними пасажирськими суднами "Нібулон Експрес" можна буде вже з 19 червня 2020 року. Як і в минулі роки, пасажирські судна будуть ходити за маршрутом Миколаїв – Кінбурнська коса – Очаків. На Кінбурнську косу з Миколаєва пасажирські судна відходитимуть з Каботажного молу. Місце посадки/висадки пасажирів в Очакові – центральний міський пляж", – йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії повідомили, що цьогорічний сезон пройде без маршрутів Миколаїв – Вознесенськ та Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань через їхню збитковість.

"Для того, щоб вартість квитка на "Нібулон Експрес" за маршрутом Вознесенськ –Миколаїв залишалась дешевшою, ніж на автобус, наша компанія весь цей час несла збиток на кожному пасажирі. А за три роки для того, щоб цей маршрут працював для людей, збитки компанії становлять кілька мільйонів гривень. Це без урахування благодійних рейсів, а також витрат у період міжнавігаційного перестою", – зауважили в "Нібулоні".

Зазначається, що рейси за маршрутом Миколаїв – Кінбурнська коса – Очаків виконуватимуться щодня, крім понеділка. Як порівняти з минулим роком, вартість проїзду буде зменшено. Так, щоб дістатися з Миколаєва до Кінбурнської коси, потрібно буде сплатити 225 грн (у зворотному напрямку – 210 грн), з Очакова – 60 грн (у зворотному напрямку – 45 грн). До вартості квитка на Кінбурнську косу також входить плата за послуги, надані НПП "Білобережжя Святослава" з організації короткострокового відпочинку на території рекреаційної зони.

Цьогоріч квитки на рейси можна буде придбати не лише безпосередньо на судні, а й на сайті, попередньо зареєструвавшись. Ця послуга у тестовому режимі стане доступною з 18 червня. Купити квиток онлайн можна не пізніше ніж за 30 хвилин до відправлення. Повернути його можливо так само на сайті, але не пізніше ніж за 24 години до відправлення. Реєстрація на судні відбувається не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення.

Крім того, в компанії нагадали, що згідно з нинішніми вимогами до перебування у громадському транспорті, пасажири зобов’язані мати з собою засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, а також документи, які посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

У вільний від рейсів час судно перебуватиме в Миколаєві для проведення індивідуальних прогулянкових подорожей.

Фото: nibulon.com