У заповіднику "Ольвія" відкривається унікальна виставка панно у техніці геліографіті

На території Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" на Миколаївщині вперше відкривається унікальна виставка "Античні коди України. Сакральні реконструкції".

Як розповіли кореспонденту Укрінформу автори проєкту – відомі миколаївські митці Володимир та Тетяна Бахтови – йдеться про роботи, виготовлені в техніці геліографіті (просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури).

"В експозиції виставки "Античні коди України. Сакральні реконструкції", яка, до речі, проходить в лапідарії заповідника, півтора десятка експонатів. І дуже важливо, що проходить вона не деінде, а в сакральному місці, на тлі археологічних ольвійських артефактів. Адже це не просто картини – це величезні панно розміром 4 на 1,5 метра, виконані у двох техніках – геліографіті і перформанс "terra-театр". Саме це роблить цю виставку унікальною", – розповів Бахтов.

Виставка офіційно відкривається 12 червня і триватиме впродовж усього літа. Цим заходом митці хочуть привернути увагу влади та громадськості до проблем заповідника та створення тут сучасного музею.

Геліографіті – це авторський винахід Володимира Бахтова. Він полягає у фотофіксації просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури. Майстер за допомогою смолоскипа, що палає, відтворює контури стародавніх будівель. Завдяки ввстановленню на камері тривалої витримки отримує фото, де шлях джерела вогню перетворюється на лінії, які відповідають силуетам давніх архітектурних споруд.

Суто з технічного боку технологія малювання вогнем відома досить давно. "Раніше Пікассо створював картини у двомірному просторі. Згодом малювали горизонтальні двомірні картини. Але я додав третій вимір, і вийшов дуже простий, але ефективний винахід. Для цього треба дуже мало – смолоскип, ганчірки, сірники, солярка", – розповів майстер.

Роботи Бахтова вирізняються тим, що він використовує тільки відкритий вогонь (а не сучасні електричні пристрої). Друга відмінність – митець зображує тривимірні архітектурні споруди саме в тих місцях, де вони колись дійсно розташовувалися.

Ці просторові об’єкти можна побачити винятково на фото, у реальності лишається тільки вогняний ритуал у темряві, адже процес відбувається вночі за місячного світла. Все це додає творам Бахтова містики.

"Метод геліографіті добре підходить саме для таких місць, як Ольвія, де, зокрема, йдеться про реконструкцію втраченої архітектури. Спочатку я відновлюю горизонтальну площину, а потім підіймаю на великій жердині факел і домальовую втрачені грані храму чи будь-якого іншого античного об’єкту. Перед цим я обов’язково вивчаю документи, реконструкції архітекторів", – розповів художник.

Друга техніка, у якій творить подружжя Бахтових, перформанс "terra-театр". "Вона полягає в тому, що ми працюємо з волонтерами – живими людьми. Ми розмальовуємо їх натуральною глиною різних кольорів, одягаємо в античні наряди, і вони розігрують пантомімні сцени з античної міфології. Тобто йде відтворення того чи іншого міфу, яке фіксується на фото або відео", – пояснила Тетяна Бахтова. Варто зазначити, що всі роботи, виготовлені в геліографіті й "terra-театр", так чи інакше пов’язані з античними поселеннями: вони були створені або в Ольвії, або в інших давньогрецьких містах Північного Причорномор'я. Ольвія – це стародавня держава античної доби, залишки якої розташовані на території Очаківського району Миколаївщини. Це давньогрецьке місто, яке проіснувало тисячу років – з другої чверті VI століття до нашої ери до 70-х років IV століття нашої ери.

Фото з архіву Бахтових