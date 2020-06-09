Єрмак хоче, аби в Україні створили державну програму розвитку туризму

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що потрібно розробити державну програму розвитку туризму в Україні на наступні три-чотири роки.

Про це він сказав під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій щодо питань розвитку туризму, передає пресслужба Офісу Президента.

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інші.

"Ми хочемо щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною", – сказав Єрмак, розпочинаючи нараду.

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Він поставив перед головами ОДА завдання упродовж тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах. Зокрема, визначити в кожній області по три-п’ять «туристичних магнітів» – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення. На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

Голови облдержадміністрацій мають сформувати у структурі ОДА управління з питань розвитку туризму, а також організувати при облдержадміністраціях відповідні консультативно-дорадчі органи із залученням усіх зацікавлених сторін.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зауважила, що, крім переліку туристично привабливих локацій регіону, місцева влада має розробити тури на три, п'ять і десять днів, а також передбачити, як доїхати до того чи іншого туристичного об’єкта.

Крім того, керівництву областей варто звернути увагу на подієвий туризм. Зокрема, слід визначити в кожній з областей 5-10 найбільш цікавих подій культурного життя регіону й просувати їх як одно-дводенні тури.

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Крім того, на нараді порушувалося питання підтримки підприємств, залучених до туристичної галузі, щоб вони надавали якісніші послуги.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що наразі тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради щодо розробки законодавчої ініціативи зі звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень.

Міністр культури та інформаційної політики зі свого боку анонсував програму «Мандруй Україною», у межах якої відбудеться челендж – відомі у країні та на місцевому рівні люди ділитимуться своїми враженнями від подорожей Україною. Дописи з розповідями про те, які місця варто відвідати, кожен з них опублікує в соцмережах з відповідним хештегом #мандруйукраїною.