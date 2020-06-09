Ткаченко просить Шмигаля виділити 2 мільярди на культуру

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко направив лист до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо повернення фінансування на підтримку культури, зокрема йдеться про виділення на це 2 млрд грн.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку митців та інституцій, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав листа Прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Наразі — це 2 млрд грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення", - зазначив Ткаченко.

За його словами, найближчим часом МКІП напрацює концепцію, кому виділяються ці кошти. "Питання на порядку денному, одразу беремося за нього після повернення фінансування", - додав урядовець.

За оцінкою глави МКІП, креативні індустрії під час кризи втратили 10-20 млрд грн, тому нині стоїть питання про їхнє виживання.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко з парламентської трибуни 4 червня заявив, що вважає пріоритетним завданням для МКІП підтримку та фінансування сфери культури і туризму. На це, за його словами, нині потрібно 3-4 млрд грн.

Фото: Олександр Ткаченко, ФБ