Гроші на культуру й аудит МКІП: Ткаченко сказав, за що візьметься у першу чергу

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що першими його кроками на новій посаді будуть відновлення достойного фінансування сфери культури та проведення аудиту Міністерства культури й інформполітики.

Про це він сказав на брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважаю, що виклики, які на сьогоднішній момент стоять перед сферами культури, креативними індустріями, надто великі, щоб за них не взятися. Першими кроками, які сподіваюся зробити найближчим часом, - це поновити достойне фінансування сфери культури, яке було секвестровано в бюджеті цього року, збільшити його, а також провести аудит роботи Мінкульту та поновити його управлінську вертикаль, в тому числі довести до кінця роботу щодо створення агентств, які фактично мають займатися управлінням культури, а міністерство має займатися політикою. Сподіваюся, що все буде добре", - сказав Ткаченко.

Він також подякував народним депутатам, які підтримали його кандидатуру під час голосування.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата з фракції "Слуга народу", голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Ця посада була вакантною з 4 березня. Тоді парламент відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука та затвердив склад нового уряду на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в

якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.