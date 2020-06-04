Ткаченко: На підтримку культури і туризму потрібно 3-4 мільярди

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає пріоритетним завданням для МКІП підтримку та фінансування сфери культури і туризму, а на це, за його словами, нині потрібно 3-4 млрд грн.

Про це він сказав з парламентської трибуни у четвер, 4 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пріоритет номер один - відновити фінансування цієї галузі. Пріоритет номер два - посилення фінансування цієї галузі, і безумовно, завершити реструктуризацію міністерства, формування агентств, адміністративну спроможність Мінкульту та провести аудит. Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму – 3-4 млрд грн, щоб вижити та повернути можливості для розвитку», - заявив Ткаченко.

За його словами, культура є тим елементом, який цементує державу і суспільство та створює додаткові підстави для її розвитку. У цій сфері нині працює один мільйон людей. «Щороку вони формують біля 4% ВВП цієї країни, але їхній вклад набагато більший. Бо без культури немає майбутнього, без культури немає нації, без культури не буде усіх нас», - додав Ткаченко.

Він нагадав про те, що під час кризи представники сфер книговидання, кіно, музеїв та усі інші правники культурного середовища змогли об'єднатися та разом відстояти бюджет на культуру, сформувати пакет із законів на підтримку цієї сфери для того, щоб люди мали можливість зберегти роботу.

«Ми і надалі повинні працювати разом і не ділити країну на патріотів та зрадників. Нарешті заради культури є можливість об'єднатися», - підкреслив Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата з фракції "Слуга народу", голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Ця посада була вакантною з 4 березня. Тоді парламент відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука та затвердив склад нового уряду на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.