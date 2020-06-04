Рада припинила повноваження народного депутата Ткаченка

Верховна Рада підтримала складення повноважень народного депутата з Олександра Ткаченка, якого призначили міністром культури та інформаційної політики.

Таке рішення підтримали 299 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з частиною 3 статті 7 закону України "Про Кабінет міністрів України" у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду в Кабінеті міністрів особи, яка є народним депутатом, до подання додаються особиста заява народного депутата України про дострокове складання ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету міністрів України. Питання про складання народним депутатом України депутатських повноважень розглядається невідкладно після призначення його членом Кабінету міністрів України на тому ж засіданні ВРУ", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Рішення про припинення Ткаченком депутатських повноважень Рада підтримала.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у разі призначення Ткаченка на посаду міністра замість нього народним депутатом стане юрист Денис Маслов.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата з фракції "Слуга народу", голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Ця посада була вакантною з 4 березня. Тоді парламент відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука та затвердив склад нового уряду на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.