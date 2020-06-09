Криклій закликав подорожувати Україною

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій порадив подорожувати Україною і пообіцяв ділитися інформацією про цікаві місця.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Альтернатива завжди є, слід тільки озирнутися навколо. Подорожуйте Україною, а я буду відтепер щотижня розповідати вам про цікаві місця, які ви можете відвідати", - написав Криклій.

Він додав, що COVID-19 назавжди змінив світ. "Але це водночас можливість переосмислити свої пріоритети та відкривати для себе щось нове", – зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 15 червня відкриє авіаційне міжнародне сполучення з деякими країнами світу. Наразі в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.