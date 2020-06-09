Ейфелева вежа відкриється для відвідувачів 25 червня

В умовах поступового послаблення карантинних обмежень у Парижі доступ відвідувачів до Ейфелевої вежі відкриють з 25 червня. Наявність захисної маски – обов'язкова.

Про це поінформувала у вівторок установа з обслуговування вежі (SETE), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Після понад тримісячного закриття через пандемію COVID-19, що було найдовшим періодом припинення діяльності після Другої світової війни, Ейфелева вежа відкриває свої двері для публіки з 10-ї години 25 червня», – йдеться в заяві.

Наголошується, що поновлення відвідувань вежі відбуватиметься з дотриманням жорстких заходів санітарної безпеки. Зокрема, відвідувачів, починаючи з 11-річного віку, зобов'яжуть носити захисні маски. Також забезпечуватиметься дотримання соціальної дистанції.

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Ейфелеву вежу закрили 14 березня через оголошений карантин унаслідок розповсюдження коронавірусу COVID-19.

За даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.