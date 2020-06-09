На автомагістралях Чернігівщини оновлять знакування туристичних об’єктів

На автомагістралях Чернігівської області оновлять знаки, що сповіщають про основні туристичні об’єкти.

Про це повідомляється на сайті "Чернігівщина туристична".

"Триває робота щодо знакування основних туристичних об’єктів на транспортних магістралях Чернігівщини, що є важливим елементом у промоції цікавих місць та створення більш комфортних умов перебування туристів на території нашої області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями робоча група у складі фахівців Чернігівської ОДА, Служби автомобільних доріг в області та обласного туристично-інформаційного центру дослідили автомагістраль загальнодержавного значення М 01 (міжнародне маркування Е 95) у межах Чернігівської області та визначила близько 30 пунктів/об’єктів, які потребують знакування з урахуванням специфіки встановлення туристичних вказівників (коричневе тло, відповідні піктограми, двомовність текстів та ін.). Наступними кроками будуть створення ескізних пропозицій, визначення обсягу фінансування проєкту, виконавців та безпосередньо встановлення дорожніх вказівників.

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За такою ж схемою буде обстежена ще одна транспортна магістраль загальнодержавного значення, яка проходить територією області - М02 (міжнародне маркування Е 101).

Фото: chernihivregion.travel