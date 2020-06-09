Усі туристичні місця Балтії нанесли на єдину онлайн-мапу

В Естонії запустили єдину інтерактивну мапу, на якій позначено все, що може зацікавити мандрівника в країнах Балтії.

Туристичні атракції, місця, де можна поїсти, житло та інші цікаві місця – загалом сім тисяч точок, пише Turist.

"Ідея створення цієї мапи виникла 13 травня, коли я прочитав новину про те, що в Балтії відновиться вільне пересування. І мені здалося, що було б добре створити наш власний "внутрішній ринок" для цього туристичного сезону. Це допоможе економіці, і ми дізнаємося одне про одного ще більше", – розповів представник компанії, яка створила проєкт.

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За словами розробника, така мапа значно спрощує планування маршруту, оскільки ви більше не маєте заглядати в кілька різних місць для планування майбутньої поїздки – все можна знайти там. Мапа доступна безкоштовно всім охочим тут.