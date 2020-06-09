Гастротуристичний маршрут Української Бессарабії став антикоронавірусним

На еногастрономічному туристичному маршруті "Дорога вина та смаку Української Бессарабії", що в Одеській області, почали застосовувати протоколи безпеки "АнтиCOVID-19".

За інформацією представників проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" (ГЗ), протоколи створили експерти проєкту на основі міжнародного досвіду щодо повного пакету еногастрономічних туристичних послуг: проведення екскурсій і дегустацій, організація харчування тощо, повідомляє Zruchno.Travel.

Серед інших заходів, протоколи передбачають температурний скринінг персоналу та відвідувачів на вході, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції на локаціях, безконтактні форми надання меню та оплати, індивідуальні дегустаційні сети, індивідуальний одноразовий посуд, регулярне дезінфікування приміщень, меблів та посуду, наявність рідкого мила в дозаторах, дезінфекторів та паперових рушників у вбиральнях тощо.

Проєкт ГЗ здійснює експертний супровід щодо розроблення протоколів безпеки у сфері гостинності, виставкової діяльності та еногастрономічного туризму та їхньої імплементації у пілотних проєктах "Доріг вина та смаку України" згідно з рішенням Всеукраїнської науково-практичної конференції "Український туризм в умовах корона- та посткоронавірусного періоду: антикризові сценарії, міжнародний досвід, найкращі практики", яка відбулася 29 травня 2020 року в режимі онлайн.

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"Керівник проєкту ГЗ Саверіо Савіо підкреслив важливість дотримання протоколів безпеки на маршрутах і на окремих локаціях та необхідність комплексної допомоги бізнесу, що розвиває туристичну та гастрономічну сферу, бо тільки тоді можливий оптимістичний сценарій розвитку сільських територій в посткоронавірусний період", – зазначили у проєкті.

Також учасники конференції підтримали ініціативу Комітету з туризму Торгово-промислової палати України (ТПП) щодо запровадження спеціальної відзнаки "Чисто та безпечно" для готелів й інших засобів розміщення (санаторіїв, пансіонатів, садиб сільського туризму), яка засвідчуватиме дотримання закладом правил гігієни та чистоти для запобігання COVID-19 та іншим можливим інфекціям. При ТПП створено робочу групу з розвитку туризму на сільських територіях в пандемічних та постпандемічних умовах.