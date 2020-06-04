Зеленський приїхав до Кам'янця-Подільського, де зустрінеться з туроператорами

Президент Володимир Зеленський приїхав до Кам'янця-Подільського, де обіцяє обговорити розвиток туристичної галузі з представниками туроператорів.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У Кам'янця-Подільського старовинна історія, але молода душа! Стільки щирості, справжності та свободи в очах місцевих мешканців. Дякую за гостинність! Недарма місто – серед туристичних перлин. І саме тут обговоримо з туроператорами розвиток галузі", – зазначив Зеленський.

Наразі на сторінці Офісу Президента у Facebook наживо транслюється відвідування главою держави Кам'янець-Подільської фортеці.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.