Зеленський приїхав до Кам'янця-Подільського, де зустрінеться з туроператорами
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський приїхав до Кам'янця-Подільського, де обіцяє обговорити розвиток туристичної галузі з представниками туроператорів.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"У Кам'янця-Подільського старовинна історія, але молода душа! Стільки щирості, справжності та свободи в очах місцевих мешканців. Дякую за гостинність! Недарма місто – серед туристичних перлин. І саме тут обговоримо з туроператорами розвиток галузі", – зазначив Зеленський.
Наразі на сторінці Офісу Президента у Facebook наживо транслюється відвідування главою держави Кам'янець-Подільської фортеці.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.