Загальнонаціональну систему туристичної статистики хочуть апробувати на Львівщині

Львівщина може стати пілотною областю у впровадженні загальнонаціональної системи туристичної статистики.

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, в середу, 3 червня, в режимі онлайн відбулася презентація Методології національної системи туристичної статистики (НСТС), яку розробила Національна туристична організація України за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

За підсумками презентації розглядається можливість того, що Львівщина стане пілотною областю з практичної імплементації системи туристичної статистики. Вона має допомогти сформувати достовірні статистичні дані про обсяг і розподіл туристів, а також вимірювати внесок туризму в економіку області.

«Сьогодні в Україні відсутній механізм збору оперативної статистичної інформації. Відповідно, відсутність вчасних реальних показників унеможливлює якісне та ефективне управління галуззю туризму і курортів. Особливо актуальний моніторинг туристичних потоків в умовах формування нової цільової обласної програми з розвитку туризму та курортів у Львівській області, оскільки термін дії існуючої Програми завершується у 2020 році. Доречним він буде і в умовах реалізації стратегічної цілі «Туристична привабливість» Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року», – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

Читайте також: Зеленський анонсував презентацію проєктів у областях для приваблення туристів

Представлена методика передбачає низку взаємопов’язаних заходів. Вони мають поєднати системи статистичних спостережень Державної служби статистики з організацією альтернативних спостережень для визначення обсягів туристичного споживання та внеску туризму в економіку областей/регіонів України.

За словами начальниці управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталі Табаки, розвиток системи туристичної статистики – одне з пріоритетних завдань для Львівщини. Це, зокрема, дасть можливість оцінити реальні туристичні потоки в регіоні та формувати ефективну стратегію розвитку галузі.

Як нагадали в пресслужбі, статистика та аналітика туризму – одна з фундаментальних умов розвитку сталого туризму, визначеного Державною стратегією розвитку туризму та курортів України до 2026 року.