Зеленський анонсував презентацію проєктів у областях для приваблення туристів

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку українського туризму та анонсував презентацію низки регіональних проєктів для інвестування.

Про це він розповів під час робочої поїздки у Хмельницьку область, повідомляє пресслужба глави держави.

"Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському – одному з історичних і дійсно привабливих містечок. Будемо там зустрічатися й говорити на ці теми. Це одне з головних питань", – сказав Президент.

За словами глави держави, невдовзі буде презентовано низку проєктів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

Читайте також: У Держтуризмі планують створити грантову програму для туристичних підприємств

"Є декілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні "магніти" – так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччині.