У Держтуризмі планують створити грантову програму для туристичних підприємств

В Державному агентстві розвитку туризму працюють над створенням програми, в межах якої виділятимуть кошти зі стабілізаційного фонду на гранти для підприємств туристичної галузі.

Про це розповіла голова Держтуризму Мар'яна Олеськів в інтерв'ю для Коментарі Україна.

"Є інший задум, над яким ми зараз активно працюємо з нашим міністерством та профільним парламентським підкомітетом. Йдеться про виділення коштів зі стабілізаційного фонду на гранти для підприємств туристичної галузі заради створення нових туристичних продуктів. Це стимулюватиме їх робити щось цікаве, а вартість цих продуктів буде нижчою для громадян, бо держава частково компенсує витрати", – сказала Олеськів.

Вона додала, що таким чином держава зможе підтримати туристичний бізнес під час кризи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко розповіла, що Мінкультури ініціювало запровадження податкових пільг та надання адресної фінансової допомоги туроператорам.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3377) Верховна Рада ухвалила в першому читанні 13 травня.

Фото: Державне агентство розвитку туризму