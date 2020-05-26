Розвиток внутрішнього туризму в Україні нині стратегічно важливий – Немчінов

Для українського уряду розвиток внутрішнього туризму сьогодні – стратегічно важливе питання.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook за результатами наради, на якій обговорювалися перспективи розвитку виїзного та внутрішнього туризму, а також реформа туристичної галузі.

"Для уряду наразі є стратегічно важливим розвиток внутрішнього туризму, це має стати пріоритетом роботи нещодавно створеного агентства (Державного агентства розвитку туризму – ред.). Не відомо, коли наші громадяни зможуть безпечно подорожувати за кордон, проте мають чітко розуміти, що по поверненню, імовірно, буде обов’язкова обсервація", – зазначив Немчінов.

За словами урядовця, нинішня нарада – перший крок для створення абсолютно нової моделі туристичної галузі. Зокрема, завдяки залученню всіх профільних міністерств буде напрацьовано чітку схему переміщення для внутрішнього туризму, а також запропоновано нові підходи проходження обсервації, як-от відпочинок та лікування у санаторії.

Міністр КМУ також подякував за підтримку народному депутату Павлу Сушку за ідею посилити потенціал Державної агенції розвитку туризму як кадрово, так і ресурсно.

"Без сумніву, наша країна має стати туристичною Меккою для європейської спільноти, адже поєднання гір та морів, неперевершених ландшафтних краєвидів та цілющих джерел є унікальним явищем. У недалекому майбутньому ми зможемо говорити не лише про розвиток класичного туризму, а й про спортивний, бізнесовий та медичний", – переконаний Немчінов.

Участь у нараді взяли керівництво Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства інфраструктури, МОЗ, МЗС, голова Державного агентства розвитку туризму та голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.