Галицький нацпарк відкривають для туристів

Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині знову почне приймати відвідувачів у суботу, 30 травня, в умовах адаптивного карантину.

Про це повідомляє пресслужба парку на сторінці в Facebook.

"Із приємністю раді повідомити, що з суботи, 30 травня, Галицький національний природний парк (крім Музею природи та альтанок для відпочинку) відчиняється для відвідувачів. Запрошуємо для сімейного та індивідуального відпочинку до 8 осіб", – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що послуги екскурсовода в парку тимчасово недоступні. Вхід на територію – обов’язково в масках. Працюватиме парк із 9:00 до 16:00.

Як повідомляв Укрінформ, Галицький національний природний парк тимчасово закрили для відвідувачів 16 квітня через оголошений в Україні карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів стартував 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та його приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. На території парку працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

Фото: @HalychNP