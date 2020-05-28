Вхід через рамку-дезінфектор: у Львові відвідувачів приймають два музеї просто неба

У Львові на другому етапі виходу з карантину відвідувачі можуть потрапити у два музеї: "Шевченківський гай", який працює в парковому режимі, й "Територія терору".

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням не керівництво закладів.

"Зараз наш музей працює у парковому режимі. Тобто можна гуляти територією, можна споглядати експозицію зовні, але садиби ще зачинені, оскільки у нас більшість доглядачів – люди похилого віку, відповідно, ми їх на роботу не викликали наразі", – розповіла заступниця директора Музею народної архітектури і побуту Леся Гарасим.

Потрапити до музею наразі можна лише крізь рамку, яка розпилює дезінфектор. У закладі вже відновили екскурсії, але у групі може бути не більше 5 осіб. Усі освітні та культурні заходи продовжують проводити в онлайн-форматі.

Крім того, зазначається, що відвідувачів наразі не багато. За два останні тижні до "Шевченківського гаю" прийшло 1300 людей. У докарантинні часи стільки ж було за один день. Утім, музейники нині мають більше часу для нових проєктів і не припиняють реставрацію. Так, щойно закінчили перекривати ґонтом дзвіницю із села Тисовець кінця XIX століття. Також покривають новою соломою хату з Орявчика. Цього літа візьмуться ще за 2 об'єкти.

"На цей рік у планах реставрація хати з Синевирської поляни, ми зараз готуємо на неї ґонт, так само там замінимо ґонтове покриття. І великий об'єкт – це стодола села Вовче. Там повністю буде заміна покриття даху", – уточнив керівник будівельно-реставраційного відділу музею Василь Марків.

Відкрито також Музей тоталітарних режимів "Територія терору". Там теж наразі доступні об'єкти просто неба та можливі екскурсії. А працівники закінчують роботу над експозицією, яку публіка ще не бачила. Барак поділили на кілька залів. У першому – довоєнне помешкання львів'ян.

"У цьому залі можна ознайомитися з експонатами, які ми збирали разом з містянами, це нам все львів'яни передавали. Подивитися різноманітні наші відео, які ми знімали. Це інтерв'ю зі старшими львів'янами і мешканцями області, які мають досвід депортації", — розповіла директорка музею "Територія терору" Ольга Гончар.

В інших залах відтворили квартиру після обшуків, лабіринт зі стелажів з особовими справами, камеру з нарами Янівського концтабору. Також можна послухати спогади свідків подій про початок Другої світової війни. Музейники просять зголоситися волонтерів, які б дистанційно розшифровували ці записи. Нову експозицію відкриють, щойно послаблять карантин.

Фото: @1971MNAP