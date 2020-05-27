У Японії планують стимулювати внутрішній туризм грошима

Влада Японії вирішила відшкодовувати частину щоденних витрат внутрішнім туристам, аби стимулювати японців мандрувати країною після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

"У межах ініціативи Go To Travel, яка може набути чинності впродовж найближчих кількох місяців, Японія надаватиме субсидії туристам. Це мало б вдихнути життя у туристичну індустрію країни, яка потерпає через пандемію коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про щоденну компенсацію розміром 20 тисяч японських єн (близько 5 тисяч гривень) у форматі знижок і ваучерів, які можна буде використовувати в місцевих магазинах і ресторанах. Go To Travel може запрацювати вже наприкінці липня.

Ініціатива, вірогідно, не стосуватиметься іноземних туристів. Як уточнили в Державному агентстві з питань туризму Японії, вона спрямована на "стимулювання внутрішнього туризму в межах Японії після пандемії COVID-19 і відшкодування лише частини витрат на пересування всередині країни".

Загалом для впровадження Go To Travel буде виділено 1,35 трильйона японських єн.

Зазначається також, що кількість іноземних туристів у Японії за квітень впала на понад 99%. Через пандемію і введений в Японії режим надзвичайного стану туди приїхали менше 3 тисяч іноземців.

Крім того, Японія обмежила в’їзд для громадян понад 100 країн — зокрема Китаю, на який припадала левова частка туризму країни.