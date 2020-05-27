Львівщина хоче приваблювати туристів яворівськими забавкою та розписом

У Віжомлі, що на Львівщині, працюють над створенням Центру збереження яворівської забавки та розпису.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«У селі Віжомля Яворівського району може з’явитися Центр збереження та популяризації яворівського мистецтва – розпису та забавки. Ідею висунули художник Орест Скоп, який будує поруч приватний Музей Мамаїв, і голова сільської ради Оксана Драбчук», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Центр планують розмістити у старому Народному домі. Будинок не є пам’яткою, а проєкт його реконструкції готовий. Головними експонатами музею мають стати речі, які демонструють унікальність яворівських розпису та забавки. А його відвідувачів і туристів жителі Віжомлі готові частувати традиційним яворівським пирогом.

За словами заступника голови ЛОДА Юрія Холода, Віжомля має гарний туристичний потенціал і може його розвивати. Адже село розташоване дорогою на Прилбичі, де народився Андрей Шептицький.

У самій Віжомлі є що розповісти та показати мандрівникам. Перша згадка про село сягає ХІV століття. А його гордість – те, що в липні-серпні 1939 року тут був майбутній Папа Римський Іван Павло ІІ. Як студент Ягеллонського університету він проходив тут військовий вишкіл. На знак, що в костелі Святого Йосифа (тепер – церква Усікновення Голови Івана Хрестителя, УГКЦ) молився 19-річний Кароль Войтила, віжомляни встановили на стіні храму пам’ятну дошку.

Крім того, в селі є дві православні церкви ПЦУ. Стара дерев’яна церква Воскресіння Господнього на 1560 рік уже належала до Судово-Вишнянського деканату. Можна говорити і про існування давнішої святині, адже найперші згадки про священиків в цьому селі – з податкового реєстру 1515 року.

Поруч церкви Воскресіння Ісуса Христа 16 років тому постала нова — велика й світла. У ній художник Орест Скоп намалював унікальний іконостас і Хресну дорогу. Над цим він працює понад 15 років.

Також на роздоріжжі в селі є напівзруйнована німецька кірха.

«Магнітом для мандрівників точно стане і Музей Мамаїв, який будує неподалік будинку Народного дому Орест Скоп. Над циклом «Козак Мамай» він працює з 1982 року. 300 картин, присвячених пам’яті кобзарів, яких радянська влада розстріляла 1934-го року поблизу Харкова, планує «поселити» у новоствореному музеї», – зазначили в пресслужбі.

Фото: ЛОДА