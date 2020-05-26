Словенія запроваджує карантин для туристів

Уряд Словенії вирішив запровадити 14-денний карантин для туристів, однак дозволяє низку винятків.

Про це повідомляє Total Slovenia News.

«Згідно з останніми правилами, громадян ЄС і Шенгенської зони зобов'язані розміщувати на карантин на 14 днів після прибуття», – йдеться в повідомленні.

Проте влада країни дозволяє 17 винятків.

Так, наприклад, вимога обов'язкового карантину не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні, на дипломатів і на тих, хто їде транзитом.

Також карантин не поширюється на громадян ЄС, які їздять на роботу до Словенії або на лікування, відвідують близьких родичів, мають заброньоване житло або нерухомість на території країни.

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Крім того на карантин не потраплятимуть громадяни країн, які мають право вільного в'їзду до Словенії. Їхній список буде складено на основі рекомендацій Національного інституту громадського здоров'я. Нині до нього входить лише Хорватія.

Як повідомлялося, в світі станом на вечір 26 травня зафіксовано 5 637 525 випадків COVID-19, з них 349 301 летальних, 2 404 977 осіб одужали.

Фото: earthtrekkers.com