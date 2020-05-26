На шляху до Поморянського замку з’явиться нова туристична локація

У селі Богутин на Львівщині взялися за впорядкування території садиби Трильовського, де 2021 року планують відкрити Центр січового стрілецтва.

Про це повідомили на сторінці Поморянського замку у Facebook.

"Ще рік тому в цей сам час стояли поряд пусткою дві занедбані та цілком аварійні неймовірні будівлі (садиба Трильовського й сусідня школа – ред.). А вже цього року одна – в розпалі відновлювальних робіт, і судилося їй в 2021 році стати Центром січового стрілецтва. Ми щасливі, що в історико-культурному ареалі Поморянщини відновлюється цікава давня споруда, з’являється новий об’єкт патріотично-просвітницького спрямування та оживає пам’ять про героїв та лідерів Батьківщини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на шляху до Поморянського замку, відповідно, з’явиться нова локація, яка може увійти до майбутнього туристичного маршруту "Курс на Поморяни".

Що ж до іншої занедбаної будівлі, якій наразі дають лад, – це сусідня з садибою Трильовського школа. Зараз її розчищають і планують шукати кошти на відновлення. Водночас місцева громада приймає ідеї щодо можливого майбутнього пристосування цієї споруди.

Як розповів Тvoemisto.tv голова оргкомітету із вшанування пам'яті Кирила Трильовського Олег Сидорович, вартість реконструкції будівлі садиби для влаштування меморіального музею Кирила Трильовського в селі Богутин становить майже 1,5 млн грн.

Ця 170-річна будівля перебуває на балансі Поморянської селищної ради. І саме в цій садибі 6 травня 1864 року у родині священника народився Кирило. Тут планують облаштувати різні експозиції та відкрити музей стрілецької звитяги.

"У цьому будинку особлива аура, бо тут жили капелани часів стрілецтва", – зазначив Олег Сидорович.

До відновлення й облаштування музею хочуть залучити науковців, істориків, меценатів, щоб зберегти унікальну історичну будівлю.

Кирило Трильовський був відомим галичанином, депутатом віденського парламенту, послом Галицького сейму, публіцистом, засновником товариства "Січ" і січового руху на Галичині. Богутин був його рідним селом.

Фото: @PomorianyCastle