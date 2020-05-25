Чорногорія наприкінці травня відкриє кордони для туристів

Уряд Чорногорії вже наприкінці травня відкриє кордони для іноземних громадян. Утім, тут поки що чекають туристів лише з тих країн, які майже здолали COVID-19.

Про це повідомляє Skift.

"Чорногорія чекає туристів лише з таких країн як Греція, Хорватія, Словенія, Німеччина та Албанія, де пандемія коронавірусу йде на спад", - зазначається у повідомленні.

Раніше голова уряду Чорногорії Душко Маркович заявив про відсутність нових випадків COVID-19 у країні протягом 20 днів.

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У зв'язку з цим було прийнято рішення про відкриття кордонів та початок туристичного сезону. Втім, попервах потрапити до Чорногорії зможуть лише громадяни країн, де фіксується не більше 25 випадків зараження на 100 тис. осіб.

З початку епідемії COVID-19 підтвердили у 324 мешканців Чорногорії. 315 з них одужали, 9 - померли від ускладнень, викликаних захворюванням.