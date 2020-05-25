Чорногорія першою в Європі подолала коронавірус

У Чорногорії станом на 25 травня не залишилося жодного активного випадку захворювання на коронавірус.

Про це повідомило Посольство України в Чорногорії .

«Чорногорія стала першою європейською corona free державою. Через 68 днів з моменту першого виявлення на сьогодні не залишилося жодного активного випадку захворювання. Щиро вітаємо!» – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість випадків коронавірусу на планеті станом на ранок понеділка, 25 травня, вже перевищила 5,5 млн, а число померлих – майже 347 тисяч.

Фото: АА