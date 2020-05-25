У Франції від COVID-19 одужали майже 65 тисяч осіб

У Франції з початку пандемії кількість виявлених інфікованих наближається до 145 тис., вилікувалися майже 65 тис. людей.

Такі дані станом на 24 травня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я .

З початку пандемії у Франції зафіксовано 144 921 випадок інфікування коронавірусом; 64 617 людей одужали та виписані з лікарень; 28 363 особи померли від COVID-19; 1 655 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу кількість пацієнтів, які одужали, становила 80 осіб. Натомість нових інфікованих виявлено 115. Летальних випадків сталося 36, що є найнижчим показником упродовж попереднього тижня. Це засвідчує позитивну динаміку зменшення темпів поширення епідемії.

У Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

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Усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування.

Також дозволено відвідування 290 пляжів, озер, є доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких обов'язкове у громадському транспорті.

У більшості регіонів значна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попередніми замовленнями через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Рішення про відкриття ресторанів і барів розглядатиметься на початку червня.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Офіційний Париж виступає за координацію дій на рівні Євросоюзу щодо відкриття зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони. Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est