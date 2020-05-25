Джонсон відмовився звільняти свого помічника за порушення карантину

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти з посади свого помічника Домініка Каммінгса за порушення карантину.

Про це Джонсон заявив у відеозверненні, повідомляє Guardian News.

«Прем'єр-міністр заявив, що його головний помічник Домінік Каммінгс діяв «відповідально, законно та добросовісно», коли вирішив поїхати в Дарем із дружиною та сином після того, як у його дружини було виявлено COVID-19», - йдеться в повідомленні.

За словами британського прем’єра, Каммінгс був змушений їхати «для пошуку належного догляду за дитиною».

Раніше стало відомо, що старший помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні поїхав з Лондона до батьків в графстві Дарем, незважаючи на дію карантину та заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були маленький син і дружина, в якої були симптоми COVID-19.

Каммінгс заявляв, що вчинив правильно, тоді як деякі британські політики закликали до його відставки.

Фото: АА.